ÜLEVAADE ⟩ Tšehhi uuelt valitsuselt oodatakse euromeelsust ja stiilimuutust

8.–9. oktoobril toimunud parlamendivalimistel võidutsenud paremtsentristide liidu Üheskoos (SPOLU) juht Fiala asub vedama läänemeelsetest parteidest koosnevat valitsust. Kui senine peaminister Andrej Babiš ja president Miloš Zeman flirtisid aktiivselt Hiina ja Venemaaga, siis uue valitsuse moodustavad jõud, kes soovivad tugevdada sidemeid Brüsseli ja Washingtoniga. Muu hulgas on Fiala lubanud suurendada Tšehhi kaitsekulutusi, et need jõuaksid 2025. aastaks NATO seatud eesmärgini, kaks protsenti SKTst.