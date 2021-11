«Olukord on tõsine. Me peame end uuesti kokku võtma, et neljandast [koroona]lainest üle saada,» ütles tulevane sotsist valitsusjuht Olaf Scholz üleeile võimulepet tutvustades.

Kuigi ta lubas, et kantsleriameti juurde loodav kriisistaap alustab tööd juba enne uue valitsuse ametisse saamist, kulub veel mõnda aega, kui Sotsiaaldemokraatlikust Parteist (SPD), erakonnast Liit 90/Rohelised ning Vabast Demokraatlikust Parteist (FDP) koosnev nn valgusfoorikoalitsioon tegudeni jõuab. Seda kinnitas ka roheliste kaasesimees Annalena Baerbock ARD eetris, kui ütles, et valitsusliit on andnud endale «kümme päeva, et vaadata, kas oleme tõhustusdooside ja kaitsemeetmete puhul piisavalt palju teinud».