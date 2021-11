AK ⟩ Veiko Spolītis: Läti otsib piirikriisi ja koroonapandeemia süüdlasi

November on Lätis riigipühade aeg. 11.–18. novembrini on tava näidata isamaa-armastust sellega, et rinnas kantakse V-kujuga Läti lippu ja koolides meenutatakse teemaõhtutel 1918. ja 1919. aasta sündmusi. 11. novembril tähistatakse Lāčplēsise päeva, millega ülistatakse Läti sõjaväe võitu Bermont-Avalovi ja Landeswehri armee üle ja meenutatakse Vabadussõjas langenuid, 18. novembril heisati Läti punavalgepunased lipud ka riigikogu, Stenbocki maja ja Kadrioru presidendilossi ees, et tähistada Läti 103. iseseisvuspäeva.