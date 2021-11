Mehhiko pealinnas avaldati meelt naistevastase vägivalla vastu

«Nad ei surnud! Nad tapsid need naised!» seisis ühel plakatil protestimarsil, mis korraldati rahvusvahelise naistevastase vägivalla likvideerimise päevaga seoses.

Mehhikos tapetakse iga päev umbes kümme naist ja aktivistid süüdistavad valitsust selles, et see ei tee probleemi lahendamiseks piisavalt. Ametlikel andmetel on Mehhikos alates 2019. aastast mõrvatud üle 10 700 naise.