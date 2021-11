Stalinismi kuritegude paljastamine ja inimõiguste eest seismine ei ole Venemaal enam lubatud

1989. asutati Nobeli rahupreemia laureaadi Andrei Sahharovi eestvedamisel kodanikuühendus stalinismiohvrite memoriaalkompleksi rajamiseks. 1991 loodi selle juurde inimõigustekeskus Memorial. Kolmekümne aastaga on kogutud andmeid rohkem kui miljoni inimese kohta, keda Stalini ajal represseeriti, loodi muuseume vanglatesse ja vangilaagritesse, kus kuriteod toime pandi, korraldati õpilastele ajalooteemalisi konkursse, püstitati mälestusmärke, avaldati uurimusi jms.

Viimased kakskümmend aastat on Venemaa võimud Memoriali järjest rohkem taga kiusama hakanud, 2014 pidid nad end tunnistama välisagendiks, et tegevust jätkata. Memoriali kontoreid on korduvalt läbi otsitud, nende kogutud materjale konfiskeeritud ja aktiviste vangistatud ning saladusks jäänud asjaoludel tapetud.