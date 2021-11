Hulga mutatsioonidega LAVi uus koroonatüvi seab kahtluse alla vaktsiinide toime

Lõuna-Aafrika Vabariigis tuvastatud koroonaviiruse uus tüvi teeb teadlasi murelikuks, sest selle puhul on kujunenud välja kümneid eri mutatsioone, mistõttu on raske öelda, kuivõrd nakkavam see on seni valdavalt levivatest tüvedest ning kas see allub praegu olemasolevatele Covid-19 vaktsiinidele.