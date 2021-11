Türgis jätkub kohus aktivist Osman Kavala üle

64-aastast kodanikuaktivisti ja ärimeest, kes on olnud kohtuotsuseta vangis juba üle nelja aasta, süüdistatakse 2013. aasta valitsusvastaste meeleavalduste rahastamises ja osavõtus 2016. aasta riigipöördekatses.

Kohtusse olid tulnud lääneriikide diplomaadid, ka need, keda ähvardati välja saata.

Filantroop Kavala on hakanud oma toetajate jaoks sümboliseerima ulatuslikku mahasurumist, mille Erdoğan käivitas pärast riigipöördekatset.

Kavala juhtum vallandas oktoobris diplomaatilise vastasseisu Türgi ja lääneriikide vahel. Kümme suursaatkonda, nende hulgas USA, Prantsuse ja Saksa saatkond, ütlesid avalduses, et Kavala jätkuv vangistus heidab varju Türgi demokraatiale ja kohtusüsteemile.

Euroopa Nõukogu, millega Türgi liitus juba 1950. aastal, on hoiatanud, et alustab detsembri algul Türgi vastu esimest rikkumismenetlust, kui Kavala ei ole novembri lõpuks vabastatud.

Erdoğan on aga märku andnud, et ei kavatse oma suhtumist Kavalasse muuta. Viidetega Kavala vasakpoolstele vaadetele ja Ungaris sündinud USA filantroobile George Sorosile on president oma oponenti nimetanud «punaseks Türgi Sorosiks».