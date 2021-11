Uudis kümnete inimeste hukkumisest La Manche’i väinas on mõistagi jõudnud ka isetekkelisse migrandilaagrisse Dunkerque'i külje all, kus pole ei tualette ega voolavat vett. Kõik seal viibivad inimesed teavad, et sama saatus võib tabada neidki, kuid kedagi see merele suundumast tagasi ei hoia.

Suur osa Prantsusmaa rannikul Ühendkuningriiki pääsu otsivatest inimestest on Iraagi kurdid. Üks neist on Mira, kes ütles The Guardianile, et lahkus kodulinnast As-Sulaymānīyah’st seetõttu, et seal lihtsalt «pole elu».