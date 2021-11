Vastupealetungi juhtiv Etioopia peaminister lubas «vaenlase maha matta»

Riigimeedia kirjutas kolmapäeval, et sõjaväes raadiooperaatorina teeninud ja kolonelleitnandi auastmeni tõusnud Abiy on saabunud rindele juhtimaks vastupealetungi Tigray mässulistele.

Aasta aega kestnud konflikti eskaleerumine on tekitanud rahvusvahelises üldsuses ärevust. Kardetakse, et mässulised võivad seada sihiks pealinna Addis Abeba vallutamise. Mitu riiki on palunud oma kodanikel Etioopiast viivitamata lahkuda.

Nobeli rahupreemia laureaat Abiy ütles usutluses Oromia Broadcasting Corporationile, et võit Tigray Rahvavabastusrinde (TPLF) üle on kindel.

«Kuni vaenlane on maetud, kuni Etioopia iseseisvus on kinnitatud, ei muuda me kurssi,» lausus ta.

Ta lisas, et sõjavägi on haaranud kontrolli Kassagita linna üle Afaris ja plaanib vallutada tagasi lähedalasuvad Chifra ja Burka linnad.

«Te näete võitu, mille me oleme toonud ühe päevaga. See jätkub homme, ees ootavad väga suured võidud. Vaenlasel pole meie ees mingit võimalust, me võidame,» kinnitas ta.

Mõni tund varem teatas valitsus uutest reeglitest, mille järgi ei tohi jagada lahingutandril toimuva kohta infot, mis ei pärine ametlikest allikatest.