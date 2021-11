Holland avastas LAVst tulnud lennureisidelt 61 koroonapositiivset

«Me teame, et 61 tulemust olid positiivsed ja 531 negatiivsed,» teavitas tervishoiuteenistus GGD avalduses, lisades, et positiivse proovi andnud viidi Schipholi lennujaama lähedal asuvasse hotelli karantiini.

GGD palub inimestelt kannatust, rõhutades, et tegemist on erakorralise meetmega, sest kunagi enne pole juhtunud, et Schipholis maandunud inimesed on pidanud ootama, kuni neid seal testitakse, ja siis veel tulemusi ootama.