Spahn: koroonapatsientide haiglalennud on loodetavasti äratuskellaks

Spahn märkis samas, et viimase nädala jooksul alustas vaktsineerimist 450 000 inimest, mis on positiivne märk. Ministri sõnul on sellise aktiivsuse taga halvenev koroonaolukord ning üha laienevad nõudmised koroonapassi esitamiseks mitmesugustes tegevustes osalemiseks.

«Ligi 12 miljonit vaktsineerimata täiskasvanut on endiselt liiga, liiga kõrge arv,» ütles Spahn.

Praegu on 83 miljoni elanikuga Saksamaal täielikult vaktsineeritud 68,4 protsenti elanikkonnast, mis on allpool valitsuse soovitud 75 protsendi taset. Suured erinevused on ka piirkonniti.

Saksamaa on esimest korda alates pandeemia puhkemisest olnud sunnitud alustama koroonahaigete ulatuslikku ümberpaigutamist riigis, kasutades selleks ka sõjaväe abi.

«Loodetavasti annab see paljudele inimestele «äratuse», et vaktsineerimine on üsna hea asi,» ütles Spahn.