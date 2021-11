Peaminister: Talibani režiim ei sekku teiste riikide siseasjadesse

Hassani audiokõne esitati riigitelevisioonis. See oli tema esimene pöördumine rahvale alates Talibani võimuhaaramisest Afganistanis augustis ning edastati enne järgmisel nädalal Dohas aset leidvat kohtumist USA ja Talibani vahel.

«Me kinnitame kõikidele riikidele, et me ei sekku nende siseasjadesse ja me tahame nendega häid majandussuhteid,» ütles Hassan ligi 30-minutilises kõnes.