Teadlased: jääkarud on hakanud põhjapõtru sööma

Lähedal asuva Poola uurimisjaama meeskond jäädvustas esmakordselt kaamerasilmaga, kuidas jääkaru põhjapõtra küttis. Videol on näha, et noor emakaru ajab põhjapõdrapulli jäisesse vette, selle siis kinni püüab ja uputab ning seejärel kaldal ära sööb.

«Kogu olukord oli nii hämmastav, et vaatasid nagu dokumentaalfilmi,» ütleb Izabela Kulaszewicz, Gdański ülikooli bioloog.

Artikli autorite kinnitusel on märke, mille alusel saab oletada, et viimastel aastakümnetel on jääkarud asunud ühe enam põhjapõtru küttima.