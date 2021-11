Tšehhi president nimetas uueks peaministriks paremtsentrist Petr Fiala

Peaministriks nimetatud Fiala on endine poliitikateadlane ja haridusminister. Tseremoonia toimus president Zemani residentsis Praha lääneosas Lánys ja seda kanti üle televisioonis.

«Olen veendunud, et varsti on meil tugev ja stabiilne valitsus,» ütles Fiala tseremoonial.

Zemani sõnul on tema eesmärk on lõpetada kohtumised võimalike ministritega 13. detsembriks, et «saaks ette valmistada valitsuse ametissenimetamise».