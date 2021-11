Austrias protestisid kümned tuhanded kohustusliku vaktsineerimise vastu

Itaalia päevalehele Corriere della Sera antud usutluses ütles kantsler Alexander Schallenberg, et valitsus on «kahjuks» sunnitud rakendama kohustuslikku vaktsineerimist, et suurendada täielikku vaktsineerimise määra, mis praeguse alla 67 protsendiga on üks madalamaid Lääne-Euroopas.

«Iga lukustus on suur sekkumine põhiõigustesse. Sellega võrreldes on kohustuslik vaktsineerimine väike sekkumine,» ütles ta.

Samuti pühapäeval teatas rahandusministeerium, et parasiidiravimi ivermektiini konfiskeerimine tollis on viimastel kuudel plahvatuslikult kasvanud.

Ivermektiin on üks paljudest ravimitest, mida sotsiaalmeedias on COVID-19 ravimeetodina propageeritud sellest hoolimata, et ravim on osutunud paljudes uuringutes ja katsetes ebatõhusaks ning on ebaõige manustamise korral potentsiaalselt ohtlik.