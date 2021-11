Suurbritannia jõustab teisipäeval uued koroonareeglid

Briti terviseminister Sajid Javid ütles, et Inglismaal on alates teisipäevast kohustuslik kanda maski kauplustes ja ühistranspordis.

Ta ütles samas, et pered võivad siiski planeerida jõule nagu tavaliselt, seda hoolimata uutest reeglitest.

Peaminister Boris Johnson teatas karmimate meetmete kehtestamisest juba laupäeval kiiruga korraldatud pressikonverentsil, kuid ei täpsustanud, millal need jõustuvad.

Koroonaviiruse uue omrikontüve avastamise tõttu on keelatud ÜK-sse saabumine 10 Aafrika lõunaosa riigist, kuid Javid möönis, et sajad reisijad saabusid reedel lendudega Lõuna-Aafrika Vabariigist ilma, et neid oleks testitud.