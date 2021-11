ÜRO: koroonapandeemia läheb sel aastal turismile maksma 2 triljonit dollarit

Uued koroonapiirangud ja lukustusmeetmed, mida on viimastel nädalatel mitmes riigis rakendatud, näitavad, kui «väga ennustamatu on olukord», ütles UNWTO direktor Zurab Pololikashvili AFP-le.

«See on turismitööstuses ajalooline kriis, kuid taas, turismil on võime üsna kiiresti taastuda,» lisas ta enne teisipäeal Madridis algavat peaassambleed. «Ma tõesti loodan, et 2022. aasta saab olema palju parem kui 2021.»

46 sihtkohta on praegu oma piirid turistidele täielikult sulgenud ning veel 55 on piirid osaliselt sulgenud välisturistidele. Maailmas on ainult neli riiki, mis on kõik koroonapandeemiaga seotud piirangud tühistanud. Need on Colombia, Costa Rica, Dominikaani Vabariik ja Mehhiko.