Taliban palus Euroopa Liidult abi Afganistani lennujaamade töös hoidmiseks

Euroopa Liidu välisasjade teenistus (EEAS) rõhutas avalduses, et dialoog ei tähenda Talibani valitsuse tunnustamist, vaid on osa ühenduse tegevusest ELi ja Afganistani rahva huvides.

Kõnelustele järgnenud ELi avalduses märgiti, et Taliban lubas kinni pidada «amnestiast» afgaanidele, kes olid töötanud islamistide vastu kaks aastakümmet kestnud Läänele-suunatud võimu ajal.

Samuti lubas Taliban, et afgaanidel ja välismaalastel lubatakse riigist lahkida, kuid palus samas abi lennujaamade töös hoidmiseks, et see saaks juhtuda.