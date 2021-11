Nausėda: Lukašenka paneb ka edaspidi ELi proovile

President rõhutas, et Euroopa Komisjon on teinud juba palju Valgevene piiril valitsevast rändekriisist ülesaamiseks. Tema sõnul tänu komisjoni pingutustele peatati uued reisid ja algas migrantide tagasivedu.

Nausėda märkis, et rakendatakse suuri pingutusi rahvusvaheliste humanitaarorganisatsioonide lubamiseks Valgevenesse, et seal põgenikele abi osutada.

Peaminister Ingrida Šimonytė sõnul on Leedu jaoks väga tähtis, et hübriidrünnaku küsimuses näitasid Leeduga solidaarsust mitte vaid riigid eraldi, vaid EL ja NATO tervikuna ning need on Leedu julgeoleku jaoks võtmeorganisatsioonid.