WHO: koroonaviiruse omikrontüvega seotud oht on väga suur

ÜRO terviseameti sõnul on koroonaviiruse uus Lõuna-Aafrika Vabariigis tuvastatud tüvi suure arvu mutatsioonidega, millest osa valmistab muret ning võib olla seotud suurema nakkavuse ja immuunkaitsest läbimurdmispotentsiaaliga.

«Kui omikroni tõukel leiab aset koroonaviiruse uus suur laine, võivad selle tagajärjed olla rasked,» märkis WHO.

ÜRO terviseamet lisas, et praeguseks ei ole teatatud ühestki omikrontüvega seotud surmajuhtumist, ent märkis, et isegi kui uus tüvi ei osutu ohtlikumaks või surmavamaks kui eelmisel, võib see suurema nakkavuse korral lisada veelgi survet tervishoiusüsteemidele ning tuua seeläbi rohkem surmajuhtumeid.