Iraan kinnitas otsust tuumalepe päästa

«Iraani Islamivabariigi delegatsioon on Viinis kindla otsustavusega jõuda kokkuleppele ning ootab viljakaid kõnelusi,» ütles välisministeeriumi kõneisik Said Khatibzadeh ajakirjanikele.

«Valitsus on näidanud oma valmisolekut ja tõsidust, saates Viini kõigile tuntud kvaliteetse delegatsiooni. Kui teine pool ilmutab samasugust valmisolekut, oleme õigel teel kokkuleppele jõudmiseks. Kui USA tuleb Viini täis otsustavust ummikseis murda ning ületada probleemid, milles me eelmistes voorudes kokkulepet ei saavutanud, on dialoogi tee kahtlemata kergem.»