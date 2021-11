Tulenevalt geograafilisest lähedusest on Hispaanial sidemed mõlema maaga. Igasugune diplomaatiline ja sõjaline konflikt nende kahe vahel annab tunda ka Madridis, nagu on näidanud viimased nädalad, mil on tekkinud probleemid energiavarustusega. Alžeeria on Hispaania peamine maagaasi tarnija, tagades veerandi kogu riigi elektritarbimisest. Maroko omakorda on võtmeliitlane võitluses ebaregulaarse rände ja džihadistliku terrorismiga.