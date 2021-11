Biden: koroonaviiruse omikrontüvi ei anna põhjust paanikaks

«Meil on praegu selle variandi vastu võitlemiseks rohkem tööriistu kui kunagi varem,» ütles ta ja lisas, et tema meditsiinilise peanõuniku Anthony Fauci hinnangul praeguste vaktsiinide kaitse püsib ja tõhustusdoosid tugevdavad kaitset.

«Leviku määr mõjutab seda, kas reisipiiranguid on vaja või mitte. Kuid ma ei eelda seda praegu,» ütles ta.

USA keelustas alates sellest nädalast valdava osa kaheksast Aafrika lõunaosa riigist pärit reisijate sisenemise. Paljud tervishoiueksperdid on seda sammu kritiseerinud, kuna see võib vähendada läbipaistvust ja variant on tõenäoliselt juba väga laialt levinud.