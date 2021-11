Duterte valitud järglane loobus kandieerimisest presidendivalimistel

«Praegu pole veel minu aeg,» sõnas Go.

Presidendi lähedane abiline senaator Go registreeris end riigi kõrgeimale ametikohale kandideerima kaks päeva enne 15. novembri tähtaega. Enne seda oli ta olnud registreeritud asepresidendi valimistel.

«Ka minu pere ei taha seda. Nii et ma arvasin, et ehk pole veel minu aeg,» kordas Go ajakirjanikele.