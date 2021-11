Murad, kes on jeziidi päritolu inimõiguslane, tõi välja, et ELi-Valgevene piiril lõksus olevad jeziidi migrandid on genotsiidi ohvrid, kes on Iraagis oma kodudest ilma jäänud. Tema sõnul pole nende jaoks Iraaki naasmine ohutu. Muradi ütles, et rahvusvaheline kogukond peab survet avaldama, et tagada jeziidide õigused Iraagis.