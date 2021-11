Hiina: omikrontüvi raskendab taliolümpia korraldamist

Ehkki Hiina on koroonaviiruse leviku oma piirides läbi reisipiirangute ja lukustuste suuresti peatanud, on hootised deltatüve puhangud riigivõimud valvsaks teinud.

«Ma arvan, et see toob kindlasti väljakutseid, mis puudutab ennetust ja kontrolli,» ütles välisministeeriumi pressiesindaja Zhao Lijian, lisades, et Peking tunnustab Lõuna-Aafrikat tüve kohta kiirelt teavitamise eest.