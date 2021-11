Leedu ajateenija surma põhjus võis olla enesetapp

Täna toimunud pressikonverentsil aga tehti avalikuks, et tegu võis olla enesetapuga.

«Selgus, et lask oli tehtud pähe. Esialgsete andmete põhjal usume, et tegu oli enesetapuga,» ütles Leedu maavägede juhataja Raimundas Vaikšnoras.

Ajateenija lähedastele on juhtunu kohta teada antud. Leedu sõjaväepolitsei käivitas juhtunu selgitamiseks uurimise, ka Leedu kaitseväe peastaabis on algatatud sisejuurdlus.

«Juurdlus on algatatud. Sõdurid, sõbrad ning rühmakaaslased kuulatakse üle. Kogu rühm oli kohal ning oli parasjagu laskemoona kogumas, kui intsident aset leidis. Praegu on veel raske selgitada, kuidas see juhtuda sai,» ütles Vaikšnoras tänasel pressikonverentsil.