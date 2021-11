«Ma ei tea veel, kaua me uusi andmeid ootama peame. Teadlased, kellega ma rääkinud olen, aga ütlevad, et olukord pole hea,» sõnas Bancel. Tema sõnul ei osanud eksperdid arvata, et niivõrd muteerunud koroonaviiruse tüvi nõnda kiiresti tekib.