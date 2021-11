NATO juht välistas mehhanismi loomise liikmesriikide väljaheitmiseks

«NATO-l ei ole mehhanismi liikmete väljaheitmiseks. Ma ei soovita selle lisamist meie aluslepingusse,» ütles Stoltenberg Riias alliansi välisministrite kahepäevase kohtumise algul.

«Isegi kui ma seda soovitaksin, ei saaks seda kunagi juhtuda, sest selle jaoks oleks vaja konsensust,» lausus ta, viidates NATO ühehäälsuse nõudele, mis sisuliselt annab igale liikmesriigile vetoõiguse.

NATO 30 liikmesriigi seas on viimastel aastatel pinged podisenud.

Türgi on ärritanud liitlasi Vene raketisüsteemide ostmise ja gaasi otsimisega Ida-Vahemere vaidlusalustest vetest. Läinud aastal puhkes Türgi sõjalaevadel piirkonnas ka vastasseis Prantsuse mereväe alustega.

Prantsuse president Emmanuel Macron ütles tunamullu, et allianss on USA vähese koordinatsiooni tõttu ajusurmas. Näiteks kurtis ta, et toonane president Donald Trumpi valitsus otsustas väed Süüriast välja viia liitlastega konsulteerimata.

Samuti pahandas Macroni USA ja Suurbritannia hiljutine kaitsepakt Austraaliaga, millega viimane ütles lahti suurest Prantsuse allveelaevade tellimusest USA tuumaallveelaevade kasuks.

Ministrid arutavad Riias muu hulgas Stoltenbergi ettepanekut vaadata üle NATO strateegilise arengu kontseptsioon, mis sisuliselt on allianssi missiooni kirjeldus ja tegevuskava julgeolekuohtudega kohanemiseks. Praegune strateegiline kontseptsioon sõnastati aastal 2010 ja seal pole mainitud ei Hiinat ega kliimat.

NATO juhid peaksid lõppteksti heaks kiitma 29.–30. juunil toimuval kohtumisel Madridis.

Pole selge, kuidas allianss plaanib toime tulla osa oma liikmesriikide autoritaarsete kalduvustega või probleemidega, mis tõusevad, kui üks liikmesriik NATO tegevust vetostab. Näiteks on Ungari vetostanud kõrgtasemelised kohtumised Ukrainaga, tuues põhjuseks sealse ungarlaste vähemuse õigused.

Stoltenbergi sõnul pole liikmesriikide väljaheitmine vastuseks.

«Ma arvan, et NATOt on parem kasutada platvormina, samuti pidada ausaid ja otsekoheseid arutelusid, kui me oleme mures, kas kõik liitlased vastavad demokraatia standarditele,» ütles ta.