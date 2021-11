Putin: Ukraina ja lääs ohustavad Venemaa julgeolekut

Putin keeldus aga videosilla vahendusel investeerimiskonverentsil esinedes ütlemast, kas Moskval on kavas viia väed üle Ukraina piiri, nagu lääs on juba mitu nädalat väitnud.

«Asi ei ole sissetungimises või mitte sissetungimises, võitlemises või mitte võitlemises. Küsimus on suhete parandamises,» ütles Putin ja lisas, et tähtis on arvestada kõigi poolte julgeolekuhuvidega. «Kui me püüame siiralt seda saavutada, ei tunne keegi end ohustatuna.»