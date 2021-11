Lukašenka tunnistas Krimmi Venemaa osaks, väljendas valmisolekut tuumarelvad riiki tuua

«Me kõik saame aru, et de facto on Krimm Venemaa Krimm. Pärast referendumit sai Krimm ka de iure Venemaaks,» ütles Lukašenka.

«Meil on Putiniga teatud kokkulepe, et me külastame Krimmi,» ütles Lukašenka ja rõhutas, et tal on igati õigus minna sinna koos Vene presidendiga. «See on ka minu Krimm,» lisas Valgevene president.