NATO hoiatab Venemaad Ukrainasse tungimast

«Asi ei ole sissetungimises või mitte sissetungimises, võitlemises või mitte võitlemises. Küsimus on suhete parandamises,» ütles Putin ja lisas, et tähtis on arvestada kõigi poolte julgeolekuhuvidega. «Kui me püüame siiralt seda saavutada, ei tunne keegi end ohustatuna.»

NATO diplomaatide sõnul on Putini seekordsed kavatsused blokile ebaselgeks jäänud, aga ministrid arutavad tegevust juhuks, kui Vene väed peaksid Ukrainasse sisenema. Allianss püüab Kremlile näidata, et Ukraina ründamisel on tõsised tagajärjed, kuid üritab samas mitte provotseerida Moskvat agressioonile.

Eesti välisminister Eva-Maria Liimets: olukord NATO piiride ääres on liitlaste teravdatud tähelepanu all

Eva-Maria Liimets. FOTO: TOMS KALNINS/EPA/Scanpix

Välisminister Eva-Maria Liimets ütles tänast NATO välisministrite kohtumise esimest päeva kokku võttes, et NATO piiride ääres toimuv on liitlaste teravdatud tähelepanu all.

Liitlased näevad Vene vägede koondumist Ukraina piiri lähedal selgelt nii Ukrainat kui Euroopa julgeolekut tervikuna ohustavana. «Liitlased kutsusid Venemaad üles seda tegevust viivitamatult lõpetama,» ütles välisminister Liimets.

Välisministrid leidsid, et tuleb jätkata NATO idatiiva kaitse- ja heidutushoiaku kohandamist. «Nüüd on parim aeg ja võimalus ühtlustada liitlaste vaateid NATO idatiiva julgeolekuolukorra- ja valupunktidele, millest üks on kindlasti Venemaa tegevus,» märkis Liimets.

«Oleme tänulikud liitlastele nende panuse eest Balti regiooni julgeolekusse. Siit tuleb minna edasi ja ellu viia kõik seni vastu võetud kaitse- ja heidutushoiaku otsused, nt planeerimise, tugevduse, väestruktuuri moderniseerimise vallas,» lisas ta.

Alliansi välisministrid avaldasid kahetsust, et Venemaa on NATOga diplomaatilise suhtluse kanalid sulgenud, kuigi just praegusel ajal oleks konstruktiivne dialoog Venemaaga vajalik. NATO on dialoogiks endiselt avatud.

Teise olulise teemana käsitleti Valgevene võimude vaenutegevust Läti, Leedu ja Poola piiridel. «Jõhker manipuleerimine inimeludega, püüded NATOt ja Euroopa Liitu lõhestada, diskrediteerida – see vajab ühest vastust ja NATO toetab kindlalt oma liitlasi, kes on suurima surve all,» rõhutas minister.

Täna õhtul arutavad välisministrid veel NATO tulevikku, sealhulgas NATO järgmist strateegilist kontseptsiooni.