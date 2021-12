Michigani koolitulistamises hukkus kolm õpilast

«Vahistamise ajal vastupanu ei osutatud. Kahtlustatav on palunud advokaati ega ole motiivi kohta avaldusi teinud,» lisati politsei teadaandes.

«See on väga traagiline olukord. Meil on palju väga mures ja ärritunud vanemaid,» ütles asešerif Michael McCabe telekanalile Fox News.

McCabe täpsustas hilisemal pressikonverentsil, et surma said 16-aastane poiss ja tüdrukud, kellest noorem oli 14- ja vanem 17-aastane. Kahele haavatule tehti kella viie ajal õhtul operatsioon. Ülejäänud kuue vigastatu seisund on stabiilne.