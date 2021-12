Hiina alustas agressiivset mandariini keele kampaaniat

Selle tulemusel on ohustatud Hiina piirkondlikud dialektid nagu kantoni ja hakka murded, lisaks vähemuskeeled nagu tiibeti, mongoolia ja uiguuri keel.

Hiina valitsuse ehk riiginõukogu kolmapäevases korralduses öeldakse, et mandariini keel, mida Hiina Rahvavabariigis nimetatakse «putonghua», ehk «ühine keel», on «tasakaalustamata ja pole piisav» ning olukorda tuleb parandada, et saada hakkama kaasaegse majanduse nõudmistega.