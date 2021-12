USA ja Lõuna-Korea tugevdavad sõjalist liitu

USA–Lõuna-Korea liit on piirkonna rahu ja julgeoleku tähtis element, ütles Austin saabudes Twitteris.

1950.–53. aasta Korea sõja veresaunas karastunud liidu tugevdamise võimalused on kahtlased, sest Lõuna-Koreal on lahendamata ajaloolised vaidlused Jaapaniga, kes aga on Ühendriikide teine tähtis liitlane selles piirkonnas. Soul kõhkleb ka liitumast aktiivselt USA püüetega Hiina kasvavat jõudu kärpida.