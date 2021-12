Hiina kritiseerib Abe hoiatust Taiwani kohta

Hiina välisministeeriumi pressiesindaja Wang Wenbin ütles, et Abe räägib lollusi ja teeb Hiina siseasjade kohta vastutustundetuid märkusi.

Hiina on otsustavalt selle vastu ning on esitanud Jaapanile diplomaatiliste kanalite kaudu protesti, ütles ta.

Hiina peab Taiwani oma territooriumi osaks ja on lubanud selle vajaduse korral jõuga tagasi võtta. Viimastel kuudel on Pekingi jõudemonstratsioonid Taipei suunas hoogustunud.

Taiwan oli Teise maailmasõja lõpuni 50 aastat Jaapani koloonia ning nende sidemed on jäänud tugevaks tänini. See on lisaks USA-Jaapani kaitseliidule ning Washingtoni tugevale mitteametlikule toetusele Taiwanile.