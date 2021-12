«Minu isiklik seisukoht on, et oleks mõistetav ja kohane alustada seda diskussiooni praegu,» lausus von der Leyen pressikonverentsil. Euroopa Komisjoni president rõhutas, et kolmandik ELi 450 miljonist elanikust on endiselt vaktsineerimata.

«Kuidas me saaksime julgustada ja potentsiaalselt mõelda kohustuslikust vaktsineerimisest Euroopa Liidus? See vajab arutamist. See vajab ühtset lähenemist. Aga see on arutelu, mida ma arvan, et tuleb pidada,» sõnas von der Leyen.