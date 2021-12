USA: Venemaa võimaliku kava kohta tungida Ukrainasse on tõendeid

«Meile valmistavad sügavat muret asitõendid, mis näitavad, et Venemaa on kavandanud mitut agressiivset sammu Ukraina vastu. Kava hõlmab katseid destabiliseerida Ukrainat seest, samuti ulatuslikke sõjaoperatsioone,» ütles Blinken pärast NATO välisministrite kohtumist Riias.

«Me ei tea, kas (Venemaa) president (Vladimir) Putin on langetanud otsuse sisse tungida. Me teame seda, et ta on loonud võimekuse, et teha seda kiiresti, kui ta peaks seda otsustama,» sõnas USA minister.