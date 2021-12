INTERVJUU ⟩ Briti kaitseatašee: kogu Briti armee peaks olema nagu Tapa lahingugrupp

Tellijale

Eestisse täies konventsionaalse sõja pidamise valmiduses üksuste saatmistega samal ajal käib kogu Ühendkuningriigi kaitsejõududes mõtteviisi muutmine ja ressursside ümber korraldamine noortele põlvkondadele tuttavatelt kaugetelt mässutõrjeoperatsioonidelt nagu Afganistan tagasi traditsioonilise sõjapidamise juurde, räägib Hing.

Seda võib näha kingitusena, aga samas vastutate te ka märkimisväärse arvu siia Briti lipu all saadetud inimeste eest. Me oleme kuulnud kaklustest Tapal ja sellest, kuidas purjus noormehed laulavad rongis jalgpallilaule.

Mul on sel teemal olnud inimestega terve hulk väga huvitavaid vestlusi. Mina vastutan kaitsesuhte eest selle laiemas mõttes. Aeg-ajalt on siin ligi 2000 Briti kaitseväelast: merel, Ämaris ja Tapal. See on üsna suur vastutus, sest lõpuks jõuavad kõik need asjad kas minu või suursaadiku juurde, et me räägiksime inimestega, et nad end kohe hästi ülal peaksid.

Samas oleks ebarealistlik oodata, et noored inimesed kogu aeg pühakutena käituksid – nad ei tee seda kodus, nad ei tee seda ka siin. Eriti kui asi on noortes meestes, kes on paar õlut joonud.

Kuid meil on käsuahel, millel on distsiplineerimisõigus. Üksuse ülematel on õigus kehtestada piiranguid: näiteks lubada ainult teatud kogus alkoholi või keelata joomine sootuks.

Alkoholikeeldu on kasutatud üsna mitu korda, eriti varastel päevadel, esimese paari lahingugrupiga. Seejärel tehti reegleid leebemaks. Nüüd kehtestatakse see ajuti teatud tööperioodide ajal või nagu ka tänavu aasta alguses teie viidatud mitme lühikese aja jooksul juhtunud intsidendi ajal.

Ükski neist polnud eriti hull, aga nad langesid ühele ajale. Usun, et rongiga sõitev pere tõenäoliselt ei taha samasse rongi purjus sõdureid.

Teisalt muidugi mõistavad ka inimesed teie kaitsejõududes, et sõdurid on sõdurid ning Briti sõdurid ei kaldu olema vaiksed ja ujedad. Mis tõenäoliselt kehtib suurema osa sõdurite kohta suuremas osas armeedest, sest me palume neil teha väga ohtlikke asju ja see on üks sõjaväes olemise aspekte.