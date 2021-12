Politsei: neli koolikaaslast tapnud teismeline tegutses külmavereliselt

Politsei teatas, et rünnakueelsel õhtul salvestas Michigani osariigi Oxfordi keskkoolis õppinud Ethan Crumbley oma mobiiltelefoniga video, milles rääkis kavatsusest järgminel päev koolis rünnak korraldada.

«On selge, et ta tuli välja kavatsusega inimesi tappa. Ta tulistas inimesi lähedalt, sageli pähe või rindu,» rääkis Bouchard.

Tulistamises hukkus neli õpilast vanuses 14-17 eluaastat; kuus õpilast ja üks õpetaja said haavata. Kaks kannatanut jäid kolmapäeval raskes seisundis haiglasse.

Crumbley advokaat andis teada, et poiss end süüdi ei tunnista.

Varasemaid andmeid, mis viidanuks Crumbley tõsistele probleemidele kooli või politseiga teada ei ole. Küll aga kirjutas kohalik meedia, et teda olevat koolis kiusatud.

Politsei sõnul puudus neil enne rünnakut Crumbley kohta igasugune teave ning tema motiiv on ebaselge.

«See ei olnud lihtsalt impulsiivne tegu,» ütles Oaklandi maakonna prokurör Karen McDonald, kelle sõnul ilmneb tõenditest, et see oli «absoluutselt ettekavatsetud». «Sellele isikule tuleb esitada süüdistus kui täiskasvanule, et õiglus võidutseks ja avalikkus oleks kaitstud.»