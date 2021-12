Suurbritannia tellis 114 miljonit täiendavat koroonavaktsiini doosi

«See on riiklik missioon ning meie parim relv viiruse ja selle variantidega toimetulekuks on süstid ära teha,» ütles terviseminister Sajid Javid.

Uutest tellimustest teatades lisas terviseministeerium, et Suurbritannia on jätkuvalt pühendunud 2022. aasta keskpaigaks 100 miljoni doosi annetamisele «abivajavatele riikidele».

Ühtlasi märgiti, et Ühendkuningriik on aasta lõpuks annetanud üle 30 miljoni annuse.

Lääs, sealhulgas Suurbritannia, on sattunud terava kriitika alla seoses asjaoluga, et vaesematesse riikidesse pole õnnestunud rohkem vaktsiine hankida, kusjuures eksperdid hoiatavad, et see suurendab ohtlike Covidi variantide esilekerkimise ohtu.