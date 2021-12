USA kaitseminister kritiseeris Hiina hüperhelirelvade programmi

Minister lubas ka, et USA säilitab võimekuse mis tahes Hiinast lähtuvat ohtu heidutada.

«Me oleme mures, et sõjalised võimekused, mille poole Hiina Rahvavabariik püüdleb, ja nende võimekuste poole püüdlemine tõstavad piirkonnas pingeid,» lausus Austin juulis toimunud Hiina hüperhelirelva katsetuse kohta.

«See näitlikustab, miks me peame Hiina Rahvavabariiki oma tempokaks väljakutseks,» ütles Austin, viidates Hiina arenevale sõjalisele võimekusele, mis kujutab ohtu USA kaitsestrateegiatele.

Hiina kasvav sõjaline jõud ja siht panna punkt Ameerika mõjuvõimule Aasias on Washingtonile suurt meelehärmi valmistanud.

Hiina pürgimusi näitlikustas juulis katsetatud hüperhelirakett, mis tegi osalise tiiru ümber Maa ja taassisenes siis atmosfääri, kus see sihtmärgini manööverdas. Ekspertide sõnul on taoline relvasüsteem ehitatud selge eesmärgiga põigelda kõrvale USA raketitõrjesüsteemidest. Hiina ise väidab, et katsetas korduvkasutatavat kosmoseraketti.