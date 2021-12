USA kaitseministri keelevääratus: loodetavasti Nõukogude Liit Ukrainasse ei tungi

«Venemaa on koondanud piirialadele märkimisväärsed jõud ja me oleme selle pärast endiselt mures,» rääkis Lloyd Austin.

«Seega loodaks me, et (Venemaa president Vladimir) Putin oleks palju läbipaistvam ja et me teeks tööd probleemide ja murede lahendamise kallal, piirkonna pingete maandamise kallal.»