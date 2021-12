Eile teatasid Norra ametiisikud, et Oslos peetud jõululõuna tagajärjel on SARS-CoV-2 omikrontüvega nakatunud 40 inimest.

Täna tõusis see arv veelgi, kui 50 inimest on juba andnud positiivse vastuse PCR-testiga. Veel kümme inimest on teinud kiirtesti, mis näitasid samuti nakatumist.