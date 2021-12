EL annab Türki jõudnud põgenikele 325 miljonit eurot

Kokku 325 miljonit eurot kantakse põgenike pangakaartidele ning see peaks aitama rohkem kui 1,5 miljonil inimesel katta toidu-, üüri-, transpordi- ja arstiabikulud.

«See toetus on hädatarvilik päästerõngas tuhandetele perekondadele, kellest paljud on saanud tõsiselt kannatada ka koroonapandeemia tõttu,» ütles Euroopa Komisjoni kriisijuhtimisvolinik Janez Lenarčič Ankaras ajakirjanikele.

«See rahaabi võimaldab neil ise otsustada, mida on kõige rohkem vaja, ja panustada samas Türgi majandusse.»

Türgi Punase Poolkuu ja Rahvusvahelise Punase Risti ja Punase Poolkuu Föderatsiooni hiljutise uuringu põhjal on võlatase Türgi pagulaste hulgas koroonapandeemia jooksul kahekordistunud ja vaid poolel vaadelduist oli piisavalt toitu.

Deebetkaardile raha kandmise süsteemi hakati rakendama juba 2016. aastal ning see toetab praegu ligikaudu kolmandikku kõige kaitsetumatest pagulastest.

Türgis on kuni viis miljonit põgenikku ja migranti, enamik neist Süüriast. See on üks Euroopasse ihkavate migrantide eelistatumaid rändeteid.