Saksamaa kehtestab vaktsineerimata isikutele ulatuslikud piirangud

«Kultuur ja vaba aja veetmise võimalused jäävad avatuks ainult neile, kes on vaktsineeritud või Covidi läbi põdenud,» lausus Merkel.

Kantsler lisas, et praegu kehtiv nn 2G reegel rakendub ka poodidele, mis ei müü esmatarbekaupasid. See tähendab, et inimesed, kes saaksid end koroonaviiruse vastu kaitsepookida, kuid otsustavad seda mitte teha, ei pääse enam poodlema.