Putin: vastutust kaevanduste turvalisuse eest tuleb karmistada

«Loomulikult tuleb karmistada vastutust turvanõuete rikkumise eest, see on täiesti silmnähtav asi. On vaja, ja siin olen ma Ivan Mohnatšukiga (Vene söekaevurite ametiühingu juht) nõus, suurendada ametiühingute osa, seda ei ole mõtet karta,» ütles Putin neljapäeval piirkonna söetööstuse olukorda puudutaval nõupidamisel.

Tänase päeva seisuga, märkis Putin, on jooksvate rikkumiste eest ettenähtud halduskaristused. «Aga vaat karistust halduskorras tegevuse lõpetamise näol ei ole ette nähtud,» märkis president.

Ta rõhutas, et mäletab 2010. aasta arutelusid, kartust, et sellise meetme kehtestamisel peatuvad kaevandused kõikjal. «Ei tee nad seda, Mohnatsukil on õigus. Kaevurid peavad tööd tegema, raha teenima. Kas nad hakkavad suvalisel ettekäändel ja vajaduseta ettevõtteid peatama või? Kindlasti mitte!» ütles Putin.

President lisas: «Seepärast on vaja täpsustada vastutust degaseerimisnõuete täitmata jätmise eest ja muuta üksikasjalikumaks haldusrikkumised, seda peab päris kindlasti tegema.»