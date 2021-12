ANALÜÜS ⟩ Droonide mäng Ukrainas teeb ärevaks nii Moskva kui ka Berliini

Venemaa liigutab taas oma armeed Ukraina piiri äärde. Ameerika Ühendriikide ja Ühendkuningriigi julgeolekujõud on seekord varasemast enam veendunud, et vägede koondumisele järgneb lähikuudel ka rünnak. Washington mainis muu hulgas, et piiri ääres on nähtud sõjaväe kiirabi, mis viitab, et Venemaa president Vladimir Putin arvestab inimkaotustega. Lisaks liigutatakse vägesid ööpimeduse varjus ja Ukraina vaatlusdroone on rünnatud segajatega.