«Ma olen oma parima andnud ja kõike proovinud,» lausus Kurz eile ennelõunal ÖVP ruumides Viinis ajakirjanikele selgitades, et ta pole enam valmis sajaprotsendiliselt poliitikale pühenduda. «Viimastel kuudel, viimastel nädalatel, viimastel päevadel on seda entusiasmi mul pisut vähemaks jäänud, see on muutunud.»