Peamine probleem on söega. Erinevatel põhjustel osteti suvel sütt kokku palju vähem, kui vaja. Viimastel kuudel avaldas söe kokkuostule mõju see, et seda ei jätkunud ka maailmaturgudel ning et Venemaa piiras [söe kokkuostu] muu hulgas sellega, et takistas söe transiiti Kasahstanist. Praegu on hakatud suurendama söe kaevandamist Ukrainas ning söe ostmist välismaalt. Süsi läheb sõna otseses mõttes otse vagunitest [elektrijaamadesse].